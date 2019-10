A 73 éves Suzanne Somers, aki itthon leginkább az Egyről a kettőre című sorozat sztárjaként ismerünk, őszintén bevallotta, hogy naponta kétszer is összebújnak 83 éves férjével. Titkuk pedig a "szex injekció".

A házaspár egyébként 1977-ben kelt egybe, azóta is boldogan élnek együtt. Manapság a boldogságuknak az egyik fő oka az a PT-141 nevű peptidet tartalmazó injekció, ami szexuális stimulánsként hat az agyra. A színésznő és férje hetente kapják a kezelést, aminek következményeként naponta kétszer is megkívánják egymást. Suzanne Somers a hálószobatitkaik mellett azt is elárulta a Daily Mailnek, hogy még mindig ugyanolyan szenvedélyesen szeretik egymást, mint a kezdetekben, hetente háromszor randiznak és rengeteget romantikáznak.