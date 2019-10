Több mint egy év kihagyás után újra együtt folytatatja Curtis és Majka. Most elárulták, hogyan békültek ki egymással.

Tavaly augusztusban jelentette be Majka, hogy Curtissel különválnak útjaik, mivel képtelen együtt dolgozni a függőséggel küzdő rapperrel. A mosolyszünet közel egy évig tartott, ám ez idő alatt Curtis élete teljesen megváltozott, elvonóra ment, feleségül vette szerelmét, Krisztit, aki egy kisfiúval ajándékozta őt meg. Most eljött az ideje annak, hogy régi barátjával is kibéküljenek.

„Sosem haragudtam rá, és tulajdonképpen igaza volt, csak az esett rosszul, ahogyan tálalta. Most is azt gondolom, ez nem tartozott senki másra... Persze, utána sokat gondolkodtam, próbáltam megérteni, miért így közölte, hogy kitesz a zenekarból. De nem csak ő, én is hibáztam, ezért az elmúlt évben rengeteget dolgoztam azon, hogy olyan ember legyek, akire a feleségem és a fiam büszke lehet" – vallotta a Story magazinnak Curtis.

A rapper elárulta azt is, hogyan döntötték el Majkával, hogy újra együtt állnak színpadra.

"Amikor az egyik edzés után megkért, menjek át hozzá, az első gondolatom az volt, biztosan a fociról akar beszélni, de nem erről volt szó. Mondta, hogy hiányzom, és szeretné, ha újra együtt zenélnénk. (...) Meghitten, bensőségesen beszélgettünk egymással, úgy, mint nagyon rég. Mindketten megkönnyeztük, hogy visszataláltunk egymáshoz. Hosszú volt az út idáig, de igaza van Majkának, néha bizony el kell távolodnunk a másiktól, hogy értékelni tudjuk. Legbelül mindvégig tisztában voltunk azzal, hogy nekünk együtt kell a színpadon állni, hiába fordítottunk egy időre hátat egymásnak. Peti a barátom, és történt, ami történt, mindig az is marad, ezen semmi nem változtat. Bocsánatot kért, amiért annak idején a közönség előtt szakított velem, én pedig azért, ami odáig vezetett."