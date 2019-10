Krisztina tavaly szeptemberben az osztrák Zirkus des Graunes társulatával lépett fel az ausztriai Felsőpulyában, amikor előadás közben, a zárómutatványa alatt lezuhant hét méter magasról. A 27 éves nőnek döbbenetes módon nem tört csontja, ám hosszú ideig mesterséges kómában tartották, ugyanis belsô vérzése volt, és idegkárosodást is szenvedett.

Bár már nincs kómában, egy évvel a szerencsétlen baleset után sem épült fel. Folyamatos rehabilitációt igényel, ám az egészségbiztosító 150 napos kezeléstérítése lejártával Krisztának pénzre volna szüksége.

"Dénes Krisztina Vagyok! Aki ismer tudja, hogy egy évvel ezelőttig légtornászként dolgoztam, amikor balesetet szenvedtem.Sajnos a sérülésem olyan mértékű, hogy még hosszú rehabilitációra van szükségem.A magyar egészségbiztosító egy agysérült beteg számára 150 nap rehabilitációt finanszíroz, ezért a további rehabilitációt magamnak kell finanszírozni, ami nem egyszerű, mivel nincs jövedelmem, és egyenlőre nem tudom ez mennyi ideig tart még. Remélem nem sokáig. A baleset után sokan felajánlották segítségüket, amivel akkor nem tudtunk élni, mert nem tudtuk, hogyan és milyen mértékben javul az állapotom.Sajnos szembesülnöm kellett azzal, hogy a gyógyuláshoz nem elég az akaraterőm, hanem sajnos sok pénzre is szükségem van. Ezért fordulok most hozzátok, ha valaki tud egy kevés pénzzel segítsen, hogy a rehabilitációm, tovább folytatódhasson.Nekem nincs számlaszámom, ezért édesanyám, számlaszámát adom, és ha valaki tud némi pénzt nélkülözni, annak nagyon köszönöm a segítségét."– fordult segítségért az artistatársadalomhoz és az emberekhez Kriszta, akinek most gyűjtést szerveznek.