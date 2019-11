Szombaton még erősen felhős lesz az ég. Eleinte a középső és a keleti tájakon, később inkább már csak a Tiszántúlon és Észak- Keleten alakul ki eső, zápor. A déli szél sokfelé megerősödik, mellyel több fokkal melegebb levegő érkezik hazánk térségébe: délután 10-16 fok várható. Erős melegfronti hatás érvényesül.

Vasárnap napközben átmenetileg csökken a felhőzet, kevés napsütés is lehet. Egyébként marad a borongós időjárás főleg hajnalban és estétől csapadékkal. Sokfelé lesz erős, olykor viharos a déli szél. Délen akár 20-21°C is lehet.

Hétfőn borús időre számíthatunk többfelé esővel, záporral. A déli, délnyugati szél továbbra is erős lehet. 13-19 fok közötti értékeket mérhetünk. Másnap néhány órás napsütésben is bízhatunk. Déltől aztán beborul az ég, és egyre több helyen kezdődik esőzés. Akár viharos széllökések is lehetnek. 11-20 fok valószínű. Szerdán eleinte borult, esős idő ígérkezik, majd délutánra csökken a felhőzet, kisüt a nap. 11 és 16 fok között alakulhat a csúcsérték.