Gönczi Gábor néhány hónappal ezelőtt teljes átalakuláson ment át. Életmódváltásba kezdett és rengeteget fogyott. Sikerét látva testvére is kedvet kapott és ő is jelentős feleslegtől szabadult meg.

Fél év alatt 10 kilót fogyott Gönczi Gábor, testvére Ádám pedig 3 hónap alatt szabadult meg szintén 10 kilótól. A Mokka műsorában meséltek közös életmódváltásukról és a Tényeg híradósa most először mutatta meg élő adásban testvérét.

„Ádám a családi ebédeken azt látta, hogy hétről-hétre olvadnak le rólam a kilók. Kicsit meg is irigyelte, ezért ő is belevágott, és ő is megszabadult tíz kilótól három és fél hónap alatt"