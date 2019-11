Selena Gomez legújabb dala, a Lose You To Love Me igencsak kiakasztott Justin Bieber újdonsült feleségét, Hailey-t, aki közösségi oldalán egy dalszöveggel próbált visszavágni az exnek. Ám mivel Justin rajongói még mindig Selenával látnák szívesebben együtt kedvencüket, így azonnal be is támadták miatta.

Selena legújabb dalában keményen beszól exének és azzal vádolja, hogy a kapcsolatuk alatt folyamatosan átgázolt rajta és szakításuk után azonnal váltott is egy másik nőre.

Az énekes nem reagált exe üzenetére, egy közeli barát azonban elmondta, mit gondol a történtekről Justin Bieber.

"Tiszteletben tartja és elfogadja, hogy volt párja dalban dolgozza fel a fajdalmait, ugyanakkor ő már nem szeretne visszanézni, csak a jövőre koncentrál Hailey-vel. Semmilyen formában nem kíván részt venni az énekesnő életében, neki már semmi köze nincs Selenához" - mesélte az ismerős a Hollywoodlife-nak.