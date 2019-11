Tóth Vera büszkén újságolta el követőinek, hogy egy autómárka nagykövete lett, másnapra azonban lehangoló látvány fogadta a parkolóban. A kocsiját összekarcolta valaki, az énekesnő szerint pedig ez nem lehetett véletlen. Instagram-oldalán számolt be elkeseredettségéről.

"Valaki szánt szándékkal végigkaristolta az autómat éjjel. Tudom, hogy nekem szól, ott, ahol álltam vele, csak nekem szólhatott. Az illető pontosan tudta, hogy én használom. Lehet a tegnapi poszt miatt... Tessék, nézzétek meg és válaszoljatok arra, hogy mire jó ez? Komolyan mondom, néha csak nézek magam elé, és semmit nem értek az emberből" - írta a többi között Vera. "Te, aki ezt csináltad és ettől most sokkal jobban érzed magad, gondolkodj el az életeden és ne engem okolj azért, mert neked nem sikerül úgy, ahogy nekem. "Nem vagyok senki senkije, akinek a farvizén elérhettem volna, amit. Messziről jöttem és csak magamnak köszönhetem, amim van. Én is rohadt fáradt vagyok néha, és én is mocskosul sokat dolgozom és van, hogy alig alszom. (...) Nyilván egy polírozás majd megoldja, de a szívemet nem fogja tudni egy darabig kipolírozni. Szomorú lettem" - tette hozzá.