Korda György és Balázs Klári már közel négy évtizede alkot egy párt, és még ma is úgy szeretik egymást, mint kapcsolatuk elején. Ennek kapcsán most egy megható bejegyzést is közzétettek a közösségi oldalukon.

„Az egyik legcsodálatosabb dolog az életben a szeretet. Mi lassan negyven éve szeretjük egymást és érezzük a közönségünk felénk áradó szeretetét."