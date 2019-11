Korábbi hírek szerint a 99 éves korában elhunyt Gábor Zsazsa özvegye az öröksége jó részét már pénzzé tette. A megmaradt emlékek miatt azonban most nagyon aggódik Frederic Von Anhalt.

A Kaliforniában pusztító tűzvész miatt rengeteg embert kellett már evakuálni, köztük Gábor Zsazsa özvegyét is, aki saját egészségét, de otthonában hagyott kincseit is nagyon félti. "Felszólítottak, hogy hagyjam el az otthonomat. Hatalmas volt a pánik. Félek, hogy beteg leszek, mélyen benyeltem a füstöt. Nem vagyok jól. Nem tudok levegőt sem venni, folyton köhögök. Néha azt érzem, megfulladok. Arról nem is beszélve, hogy vörösek és égnek a szemeim" - szemlézte egy német portál cikkét a Blikk. Frederic Von Anhalt nagyon bízik benne, hogy mielőbb sikerül eloltani a tüzet, és mindent ugyanúgy talál Gábor Zsazsával egykori közös otthonukban, mint ahogyan otthagyta.