Várkonyi Andreát egy múltbéli döntése miatt gyötri a mai napig bűntudat, pedig helyesen cselekedett. Kislányát, Nórit másfél évesen bölcsődébe adta, de hiába volt ez a legjobb a gyermeknek, a műsorvezető nehezen engedte el a kislányt.

"Nóri másfél évesen megérett a bölcsődére, kifejezetten vágyott a gyerektársaságra. Láttuk rajta Gáborral, hogy már nem elég szórakoztató számára kizárólag két felnőttel lenni egész nap. A bűntudatom arra vonatkozott, hogy a kislányom még olyan pici volt, a szívem majdnem megszakadt otthagyni »idegenekkel«, elengedni a pici kezét. Holott ő az első pillanattól kezdve nagyon jól érezte magát a közösségben, egyetlenegyszer sem sírt, ha bölcsibe mentünk. Nekem hiányzott az, hogy együtt töltsünk a nap huszonnégy órájából minden percet. Bár még mindig rossz emlék ez nekem, ha vissza gondolok, de most sem csinálnám másként. Ha még várok fél évet, és csak kétévesen adom be, akkor azzal is csak magamnak adtam volna egy pici pluszidőt, mert Nóri már nagyon vágyott a játszótársak közé" - árulta el a Borsnak Andi.