Másodszor is megismétlődött a csoda, és Zente után Leventének is összegyűlt 700 millió forint. A kisfiú családja nagyon hálás az adakozóknak, és arra kéri őket, folytassák az adománygyűjtést.

Györök Zente után Hosszú Levente is belevághat a génterápiába, ugyanis az emberek összefogásának hála összegyűlt a pénz a világ legdrágább gyógyszerére.

Levi családja múlt hét csütörtökön jelentette be a szuper hírt:

Ám még a hosszú hétvégén is voltak olyan sütivásárok és licitek, melyeket az enyingi kisfiú javára hirdettek meg, hogy segítsék Levi utókezelését.A hétvégi gyűjtések kapcsán Levi szülei a jótevőknek üzentek:

"A hétvégén még sok rendezvény volt Levente neve alatt megszervezve, meghírdetve és lebonyolítva. Ezáltal sokan még úgy láttátok helyesnek, hogy az összegyűlt adományt Levi utókezelésére utaljátok. Nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen mindenkinek! Szeretnénk megkérni Titeket, hogy amennyiben a további rendezvényeket is megtartjátok, azt már ne a mi részünkre utaljátok! Csodálatos ez az összefogás és reméljük, hogy megmarad a sok segítőkész ember tenni akarása és más családok, gyerekek is érezhetik ezt a szeretetet, amit mi Tőletek kaptunk az elmúlt egy hónapban! Mi arra buzdítunk mindenkit, hogy ez a csoda szálljon tovább!Segítsünk együtt, összefogásban továbbra is a hasonló sorsú családoknak. Menjenek tovább a nagysikerű sütinapok, a licit csoportok, az adománygyűjtések.

Hálásan köszönjük, hogy ennyi jószándékú ember követi Levente csoportját! Szeretettel gondolunk rátok: Levi, Hanna, Viki, Gábor