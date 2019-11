A szomszédok értesítették az ismert magyar színészt a hétvégén, hogy betörtek soroksári otthonába. A művész, akiről annyit lehetet tudni, hogy szinkronizált a Bosszúállók-mozifilm sorozatban, a Trónok Harcában és a Cobra 11-ben is, a Ripostnak elmondta, a betörők elvitték a vadászfegyvereit, a pénzét és az ékszereit is, és milliós kára keletkezett.

„Először felfeszítették a hátsó ajtót, majd bejöttek ide, ebbe a kicsi tároló helyiségbe, ahol a két páncélszekrény állt, ezekben tartottam a fegyvereket. (...) Az én dolgozószobámból több mindent is elvittek. Órát, arany ékszert, készpénzt. Volt valutánk és kanadai dollárunk is, azt is zsebre tették. Mikor hazaértem, láttam a sok rendőrt és a TEK-eseket, hatalmas volt a felhajtás. Hoztak drogkereső kutyákat meg különleges eszközöket. Azt mondták, valószínűleg a két tolvaj a kerten át jött, ugyanis az első bejárati ajtónak semmi baja, a hátsón keresztül törtek be és valószínűleg ott is távoztak. De kérdezem én: senki sem veszi észre, hogy valaki egy páncélszekrényt átemel egy kerítésen, majd „elrohan" vele?"