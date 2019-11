"Most már úgy néz ki, hogy megmaradok. Tegnapelőtt ügyeletet kellett hívni hozzám. Nem részletezem, életemben ilyen rosszul nem voltam. A kórházat megúsztam szerencsére. Nagyon hálás vagyok az ügyeletes dokinak és segítőjének, mert nagyon gyorsak, kedvesek, alaposak és szerencsére hatékonyak is voltak. Sajnálom, hogy egy jó pár számomra fontos eseményen nem tudtam részt venni az elmúlt napokban. Még mindig baromi gyenge vagyok így ma díszkísérettel, de kimozdultam és elvonszoltam magam Idához. Tamarát is nagyon megviselték az elmúlt napok. Sajnos rajta is átszaladt a vírus. Így aztán három napja szó szerint folyton rajtam lóg. Még manikűr-pedikűr közben is. Igen a mellemen. Pont mint egy kis majom. Lehet, hogy ha felálltam volna is úgy maradt volna. Vigyázzatok magatokra!" – írta a színésznő a képe mellé.