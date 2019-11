A Jóban Rosszban Faragó Alexe és felesége, Darinka 14 éve alkotnak egy párt. A páros egy színdarab próbáján találkozott még 2005-ben. Kapcsolatuk barátságnak indult, ám elsöprő szerelem lett belőle, szerelmük gyümölcse, Zuzu pedig idén kezdte az első osztályt.

A színművész érzelmekkel fűtve, csodás sorokkal köszönte meg családjának, hogy a hosszú hétvégén együtt tölthették az időt.

"Nagyon hálás vagyok az utóbbi pár napért. Rég volt már ilyen, hogy a hosszú hétvégét együtt tölthettük hármasban mindenféle munka és egyéb elfoglaltság nélkül. Emlékeztünk, pihenünk, játszottunk és szerettünk. Most, hogy az őszi szünet is a végéhez közeledik, lecsekkoltuk a házi feladatokat. A Márton-napi lámpás is elkészült, szóval minden feladat teljesítve. Folytatódhat a suli!"