Angelina Jolie csak nagyon ritkán mesél a Brad Pittel való szakításáról, most azonban mégis kivételt tett. A színésznő amellett, hogy ruha nélkül pózolt a Harper's Bazaar címlapján, még interjút is adott a lapnak. Ebben beszélt arról, hogy mennyi mindenen mentek keresztül a gyermekei, mégis ők azok, akik segítenek neki újra megtalálni önmagát.

Jolie elárulta azt is, hogy nagyon szeretne családjával külföldön élni, ám volt férje nem engedi, hogy a gyerekekkel együtt elhagyja az Amerikai Egyesült Államok területét. Így meg kell várnia, hogy a csemeték betöltsék a 18-at - számolt be róla a Hello magazin.