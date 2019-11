"Ha B. László beismerő vallomást tesz, úgy harminc év börtönbüntetés vár rá, illetve a huszonhatmillió forintos bűnügyi költséget is neki kell viselnie" - számolt be a Borsnak dr. Brodmann Péter, a vádlott korábbi védője, egyben nagybátyja, aki továbbra is hisz a vádlott ártatlanságában.

"Ez természetesen nem opció számunkra, mivel nem követte el az emberölést, és véleményem szerint ebből a vádiratból megállapítható, hogy a bűntett nem valósult meg. Amennyiben mégis megállapítják a vádlott felelősségét, úgy a börtönévek határa a csillagos ég" - mondja dr. Brodmann Péter, akit még a per elején tiltottak ki ügyvédként, hogy végül tanúként tudják kihallgatni.

"A kocsiban talált, véres kötél miatt DNS-mintát vettek tőlem, majd védőként kizártak az ügyből. B. László segítőjeként, és bűnpártolóként vizsgálták, hogy közöm van az ügyhöz, de semmi közöm semmihez, nincs rajta a sejtmintám a kötélen, de ennek ellenére sem engedtek vissza védőügyvédnek.Szégyen ez az egész ügy, és László hülyesége a családunkra nézve, de nincs takargatnivalónk. Amit tett, hogy elvitte az ájult Fannit, ami a kamerán is látszik, azt elismeri, és viseli az azzal járó következményeket, de többet nem" - folytatta a lapnak az ügyvéd.