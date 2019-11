A T.I. nevű rapper egy podcastban számolt be arról, hogy évente viszi orvoshoz a lányát, hogy ellenőrizze, még érintetlen a szűzhártyája.

Szigorúan fogja lányát a T.I. nevű rapper, erről pedig büszkén mesélt egy podcastban, amikor a szó a szülőségre és a szexre terelődött. Kiderült, hogy a zenész évente elviszi lányát nőgyógyászhoz, hogy ellenőriztesse, még érintetlen a szűzhártyája vagy sem. A vizsgálatok a lány 16 éves születésnapja után kezdődtek, és a most 18 éves Deyjah Harris még mindig szűz.



A fiatal lánynak alá is kellett írnia egy papírt arról, hogy az orvos megoszthatja ezt az információt az apjával. A doktor persze arra is figyelmeztette az apát, hogy a szűzhártya nem csak szexuális aktus során sérülhet, de a lovaglás, a biciklizés és különböző sportok is okozhatnak szakadást. A rapper viselkedése egyáltalán nem aratott sikert a kommentelők körében, nagyon sokan kritizálták azért, mert ilyen kontroll alatt tartja a lányát.