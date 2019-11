Úgy tűnik, Jennifer Aniston és Justin Theroux a válás után is baráti kapcsolatban van egymással.

Néhány nappal ezelőtt hatalmas meglepetés érte a rajongókat: Jennifer Aniston végre regisztrálta magát az Instagramon. A nagy hírre most volt férje, Justin Theroux is reagált, nem is akárhogyan.

A sármos színész a minap egy menhelyre látogatott és közösségi oldalán szeretné arra buzdítani követőit, hogy fogadjanak örökbe egy-egy elhagyott kutyát.

Megkérte Selena Gomezt és volt feleségét, Jennifer Anistont is, hogy segítsenek neki ebben. Utóbbihoz még egy vicces megjegyzést írt: ha már fent van végre az Instán, igazán megtehetne ennyit...