Az egykori Luxusfeleség egy év házasság és egy közös gyermek után jelentette be, hogy elválik Fecsótól. Vasvári Vivien már át is költözött régi lakásába.

Nem volt egyszerű a költözés, mert szinte mindent egyedül csináltam. Édesanyám persze, segített, de ő is dolgozik, nem tudott mindig velem lenni. Edward és Ariana is betegek voltak, ráadásul én is, így egyáltalán nem könnyű pakolni és cipekedni – mesélte a BlikknekVivien.

"Nagyon sok minden volt a lakásban, amit egyesével átnéztem, dobozba raktam, majd vittem át az új lakásba. Szerencsére nem kellett nagyon messzire vinnem a cuccokat, mert abban a lakóparkban, ahol laktunk, van egy lakásom. Kisebb, mint az előző, de a sajátom, ahol nyugodtan élhetünk."

Úgy tűnik, ez a lakás Vivien számára az új élet kezdetét is jelenti.

"Pont arra gondoltam, hogy kilenc éve milyen volt itt egyedül. Aztán négy esztendeje, amikor már a kislányommal, Arianával költöztünk ide vissza ketten, mert az apukájával szakítottunk. Sok minden köt ehhez a lakáshoz, de néhány éve nem gondoltam volna, hogy két pici gyerekkel kell majd ide visszajönnöm. Persze nem akarok panaszkodni, mert mindent megoldok és megteremtek ahhoz, hogy jól éljünk. Csak furcsa állapot ez" – vallotta be Vasvári Vivien.