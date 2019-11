Medveczky Ilona Mukit elhamvasztatta, hamvait pedig otthonában őrzi.

"Éreztem, hogy nem tudnék örökre elköszönni Mukitól. Hiszen nagyon régóta az életem része volt. Imádtam! A hamvait ezért most otthon, a nappalim egyik polcán őrzöm és soha nem válnék meg tőle. Természetesen még most is fáj, hogy a kutyus már nem lehet velem, de így talán könnyebb elfogadnom a dolgot. Rendszeresen meggyújtok egy kis mécsest is az emlékére, és a fotóját is ott őrzöm a hamvak mellett. Úgy tűnik, egyszerűen nem tudom elfelejteni a picikémet" - mondta a Ripostnak Medveczky.