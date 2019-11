"Sosem bocsátok meg a gyámhatóságnak: ha jobban figyeltek volna a lányaimra, talán még most is élnének" - mondta a Blikknek a gyászoló édesanya, akinek nagylánya, a 17 éves Evelin is megszólalt az ügy kapcsán. Ő önként követte húgait, amikor azokat januárban intézetbe vitték.

"Volt egy lány, aki – ha nem voltam a közelben – gyakran megalázta, csicskáztatta Dorit. Egyik éjjel a húgom aludt, amikor ez a lány ököllel úgy megütötte őt, hogy kórházba került. Máskor Dori öngyilkos akart lenni, többször összevagdosta a kezét. De arra is volt példa, hogy a húgaim felgyújtottak egy kanapét, hogy a riadalomban hazaszökhessenek" - mesélte a lapnak Evelin.

A 13 éves Dorina és a 15 éves Izabella végül meg is szöktek az intézetből, egy kivilágítatlan lovaskocsin utaztak, amikor egy furgon beléjük haltak. A balesetben mindketten életüket vesztették. "Telefonon értesítettek, hogy a kislányaimat baleset érte. Amikor a helyszínre értem, Izabella már nem élt. Hálás vagyok annak a rendőrnek, aki húsz percen át próbálta őt újraéleszteni. Aztán megjöttek a mentők, de már nem tudtak rajta segíteni. Dorina a furgon becsapódása miatt ötven métert repült. A földön feküdt, mikor rátaláltam. Miután kórházba vitték, bemehettem hozzá, megfogtam kezét. Jéghideg volt. Pár perc múlva ő is meghalt" - mesélte a lapnak az anyuka.