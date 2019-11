Fesűs Nelly férjét Vajtó Lajost a Nyerő párosból ismerhette meg jobban az ország. A karizmatikus férfi a játék során nem félt kimondani, amit gondol, így amellett, hogy barátokra is szert tett, konfliktusokba is keveredett. A műsor után Nelly elárulta, a műsor után férjének számos rajongója lett, sokan üzenetet is írnak neki.