A People magazin évről évre megválasztja a világ legszexibb pasiját. Az utóbbi esztendőkben olyan hírességek nyerték el a címet, mint például David Beckham, Dwayne Johnson vagy épp Adam Levine.

Ezúttal a lap egy igen meglepő nevet hozott ki győztesnek: 2019-ben John Legend lett a legszexibb, így ő került a legfrissebb szám címlapjára.

Chrissy Teigen férje még maga is meghökkent a hír hallatán.

„Izgatott vagyok, de egyúttal félek is, mert nagy rajtam a nyomás, hiszen most már mindenki úgy fog nézni rám, hogy azt keresi, mi is bennem a szexi vonás... Különösen azután, hogy tavaly Idris Elba nyert... Ez nem fair" – nyilatkozta.