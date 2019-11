A Glamour idén is megválasztotta az év nőit, a díjakat pedig egy nagyszabású New York-i gálán adták át a napokban. A 2019-es év díjazottjai között volt többek között a 16 esztendős klímaaktivista, Greta Thunberg, A szolgálólány meséjének írója, Margaret Atwood és a színésznő, Charlize Theron is.

Az indoklás szerint ők voltak azok, akik idén sokat tettek azért, hogy a világ jobb és élhetőbb hellyé váljon.

További díjazottak: