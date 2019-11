Zente anyukája legújabb posztjában az elmúlt két hét eseményeit foglalta össze, bejegyzéséhez pedig egy tündéri videót is mellékelt.

"Jelentem Zente továbbra is jól van...Barmilyen finomra is próbálták készíteni a szteroidot és a gyomorvédőt Zente rendre kihányta. Akár háromszor is egymás után, ezért mindkét készítményt kúpban kapja. Azóta semmilyen probléma nem volt ezen a téren. Aztán vagy ettől, vagy csak mellékhatás gyanánt nem volt étvágya. Lefogyott 9 kilóra. Meglátszik, hogy nem olvasta a szakirodalmat miszerint a szteroidtól éhesnek szokás lenni. A napokban természetesen felvilágosítottam erről, ezért újra rendesen étkezik és vissza is szedett majdnem 180 grammot. Ma történt meg a harmadik vérvétel. Végre elindult a javulás! Ezt a hírt akartam megvárni a bejegyzéssel.Törvényszerű, hogy a kezelés mindenkinél kivétel nélkül gyakorol némi negatív hatást. A verlemezkék száma csökken, a májenzim érték pedig nő. Lehet még más is, de olyan Zenténél szerencsére nem mutatkozott. Nos nálunk is így volt. Az első vérvétel után nem voltak túl szépek a számok, de jelzem még egyszer, hogy erre is számítottunk. Egyébként ebből ő szerencsére semmit sem vett észre, max. annyit, hogy Anya idegesítően bepróbálkozik valamilyen kajával... KB. minden felórában. Zente kedve töretlenül jó, most is és az elmúlt két hétben végig. Energikus, egész nap játszunk picit tornázunk.A folyamat még hosszú természetesen. Gyermekenként változó ki mikor éri el újra a tökéletes értékeket. Bizakodunk, hogy nálunk ez december végére bekövetkezhet, de nem vagyunk türelmetlenek. Szerencsére már nem sürget minket az idő. Szóljanak a dobok a mai javuló értékeknek!"

Amíg Zente már lábadozik, Levi még csak most várja a gyógyszer beadását megelőző vizsgálatok eredményeit. Ha minden jól megy, akárcsak Zente, Levente is hamarossan megkapja a Zolgensma génterápiát.