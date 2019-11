Sokakat meglepett, hogy a Konyhafőnök VIP című műsorban újra találkozhatnak Császár Előddel. A képernyőre visszatérő énekes most a Story magazinnak mesélt arról, hogyan is él mostanában. Elárulta, három évvel ezelőtt elvált feleségétől, akivel 14 évig voltak együtt. Szerencsére barátságban váltak el egymástól, ami azért is nagyon fontos, mert van egy közös kislányuk. Előd azóta egyedül él, de nem bánja, hogy most újra van ideje önmagával foglalkoznia.

„Most költöztem be az új otthonomba, még minden szanaszét van, de egyébként is, amikor egyedül vagyok, kizárólag magammal foglalkozhatok, és ezt most nagyon élvezem. (...) Negyvenhat évesen benne van a pakliban egy új kapcsolat, akár egy újabb házasság is, de ilyesmire még nem készülök, hiszen ahhoz kellene még egy ember" – nyilatkozta a lapnak.