Minden jel arra utal, idén sem lesz fehér karácsonyunk. Maga Németh Lajos is úgy véli, nem nagyon reménykedhetünk abban, hogy az ünnepek alatt hógolyózni fogunk. A Ripostnak kifejtette, jobb, ha nem veszünk szánkót, vagy ha veszünk is, az biztosan kitart hosszú évekig, mert túl gyakran nem lesz használatban...

„A globális felmelegedés miatt egyre inkább ez jellemző hazánk téli időjárására. Oka, hogy főként a Földközi-tenger és az Atlanti óceán felől jönnek a frontok és egyre gyakoribb a kifejezetten déli áramlás is. Emiatt a mediterrán térség időjárása kezd uralkodóvá válni Magyarországon, vagyis nem nagyon van hó és a fagyok is egyre ritkábbak. (...) A mi gyerekkorunkban akár egy szezon alatt tönkretettünk egy szánkót, manapság egy egyszerűbb szerkezet is kibírhat akár tíz évet is ilyen időben."