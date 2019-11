Stohl András őszinte interjút adott a BEST magazinnak. Várkonyi Andrea kérdéseire válaszolva mesélt élete mélypontjairól, a felelősségvállalásról és arról is, hogy mennyire megviselte a hirtelen jött siker. Hogy ezt kezelni tudja, szakemberhez fordult.

„Még a házasságomban sem voltam felnőtt. Nagyon nem voltam még készen az apaságra sem, aztán hirtelen jött az országos ismertség is. Nem akarok mögé bújni, de nagyon megváltoztatta a életemet. Nehéz ilyen helyzetben észnél maradni. Az Ancsival való szakítás előtt egy évig jártam pszichológushoz, már az is egy tudatos döntés volt. Sok újat tanultam a szakembertől, például azt, hogy a boldog gyerek és család a boldog szülőknél kezdődik, és ha én az vagyok, akkor a gyerekeim is azok lesznek."