Budapesten készült az év első karácsonyi videója, amely hivatalosan is megnyitotta a karácsonyi készülődést. John Lewis filmjét minden évben ezrek várják. A Karácsonyi ének korát megidéző kisfilm egy kislány és egy tűzokádó, kedves sárkány barátság mutatja be. Érdemes megnézni. Figyelem, a karácsonyra érzékenyek készítsenek be zsebkendőt is.