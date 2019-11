Hamarosan újabb kisbabával bővül Kulcsár Edina és Csuti családja, egy éves kisfiuk mellé hamarosan egy kislány is érkezik. A celebpár házassága nem is lehetne boldogabb, ám valami mégis beárnyékolja a mindennapokat: egy kommentelő szerint Csuti megcsalja Edinát, aki tud is a dolgoról.

Csuti egyik fotója alá kommentelte egy lány a következtőket:

"Ja most mondja Clau hogy jót röhögött a posztodon. Nagyon szeretlek mondatot így szoktad neki is.Idelye lenne felvállalni az érzéseidet és edinát nem tovább hülyiteni.Mondjuk az a nő akinek konlrét képek küldenek hogy megcsalod és vak marad az meg is érdemli.Kellemes kamu hétvégét neked;) - írta egy kommentelő, aki szerint Csuti megcsalja Edinát, aki tud is róla.

Természetesen a reakció sem maradt el, Edina férje így reagált:

"Te valami igazi hülye lehetsz!"