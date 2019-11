A 21 éves modell fiú még tinédzser korában tűnt fel az Instagramon. Haatepah Nike és Uniqlo-kampányokban is szerepelt már, Damon Baker kamerája előtt pózolva, és a Storm Management szerződtette le a srácot. Ez az az ügynökség, ami Kate Mosst is befuttatta.-írja a ragazze.

A 21 éves srác ereiben apacs, kumiai, cahuilla, yaqui és chichimeca-guamares-vér is csörgedezik, és igazán büszke gyökereire.

"Évszázadokig azt hallgattuk, hogy szégyellnünk kellene indián származásunkat. Szerintem pedig inkább fel kell vállalnunk azt, hogy kik is vagyunk."

A 21 éves modell fiút ötévesen, ikertestvérével együtt fogadta örökbe két fehér apuka. Gyerekkorukban sokat cikizték őket, és az egyik nevelőapjukkal is megromlott a viszonyuk, miután Haatepah testvére elkezdte kutatni a gyökereit. Mikor 17 évesek lettek, meghalt a másik papájuk, és hármasban maradtak a rassziszta szövegeket előszeretettel mormoló nevelőapukával.

"Rasszista dumákat eregetett vacsoránál: ne legyünk iszákos indiánok, meg ilyesmi. Kezdetben elengedtük a fülünk mellett, de aztán betelt a pohár. Nem tűrtük tovább a szóbeli zaklatást, és leléptünk tőle."

Ekkor mentek Los Angelesbe egy barátjukhoz, ami a gyakorlatban fél-hajléktalan létet jelentett. A 21 éves fiú még egy saját mozgalmat is jegyez tesójával, Indigenous Alliance Movement néven.

Szeretem a western-stílust: csizma, övcsat és indián ékszerek. Az ügynököm, Daniel Peddle szeme is ezeken akadt meg: a Look Model Agency-hez szerződtem le általa. Aztán jött a Storm, ahol a fivéremnek is jutott munka.

Közben látogatni kezték a pow-wow eseményt is, mely az észak-amerikai indiánok nagy összejövetele. 18 évesen sikerült a biológiai családjukra is rátalálniuk: kiderült, mexikói indián felmenőik is vannak. A modell nemsokára az új-mexikói American Indian Arts képzésére utazik, Santa Fe-be: ékszerkészítést, ezüst megmunkálást szeretne tanulni. A színészet is tervei közt szerepel, illetve a harcművészetekben való jártasság megszerzése.