Velence november 12. óta küzd rendkívüli árhullámmal, amely akkor elérte a 187 centiméteres magasságot. A hétvégén a város egyik legalacsonyabb pontjaként ismert Szent Márk téren újból térd fölötti magasságig ért a víz, és a szigetváros 70 százaléka víz alá került.

Bár az olasz város polgármestere lezárta a város főbb nevezetességeit, utazók ezrei akarnak ellátogatni Velencébe. Így tett Radics Gigi is, aki természetesen az Instagramra is kiposztolta mosolygós fotóját, amin a Szent Márk téren ácsorog a vízben.

A dícséretek mellett számos negatív komment is született a fotó alatt.

"Amúgy ketten meghaltak az árvíz miatt,csak mondom..."

"Szerintem annyira nem vicces hogy ilyesmi helyzet van ott.."

"Az ott lakók biztos nem így vigyorognak...nem is értem ezt a képet."

A kommentelők egy része azt tanácsolta az énekesnőnek, hogy távolítsa el a képet, vagy legalábbis vegye le a boldogpillanatok és mosoly hashtageket.



Az énekesnő Insta-sztoriban válaszolt az őt ért kritikára, és kőkemény véleményét nem rejtette véka alá:

"A rosszindulat határtalan. Először is nem vagyok celeb, én énekesnő vagyok. Másodszor pedig egyáltalán nem vagyok kárörvendő!Ez a kép akkor készült, amikor még nem volt veszélyesen magas a vízszint Velencében, ha nem látnád más emberek is láthatóak a képen, akik szintúgy fotózkodtak, ahogyan én. Sajnos azóta már nagyon magas a vízszint, valószínűleg most nem ilyen boldogan állnék ott. Sajnálom, ami történik és remélem, minél előbb megoldódik."