A Zanzibar december 1-jén ünnepel majd az A38 hajón, és bár az eredeti gárdából csak ketten maradtak, az énekesnő szerint a lelkesedésük töretlen.

"Az az igazság, hogy el sem hiszem, alig ötnek tűnik. Pedig lassan többet voltam a Zanzibar énekesnője, mint nem. De az biztos, ezt a húsz évet alaposan megünnepeltük, sőt, még fogjuk is egy ideig, lehet, hogy akár három évig is."

Az énekesnő elárulta, hogy hónapok óta erre a koncertre készülnek.

"Annyit elárulhatok, hogy Nagy Gábor, Gabszi, aki ugye, alapítója volt a Zanzibarnak, két dal erejéig vendégeskedik majd a koncerten...A jól ismert slágerek mellett ezúttal elővesszük a rég hallott nótákat is, de ezen a koncerten csendül fel majd az új dalunk is, amelyhez forgattunk videóklipet is, amely nemrégiben készült el."

A Sztárban Sztár leszek! vasárnapi adásában a nézők is láthatták Terecskei Ritát, ugyanis Tóth Vera versenyzője, Sebestyén Katja az ő bőrébe bújt. A zenekar énekesnője testközelből nézte végig Katja produkcióját, és össze is öltözött a versenyzővel.