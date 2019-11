Amikor már úgy tűnt, elcsitul Meghan Markle családi botránya, a hercegné újabb rokona tett botrányos kijelentést a sajtónak. Az egykori diplomata, a 80 esztendős Mike Markle azt mondta, úgy érzi, azzal együtt, hogy unokahúgának sikerült felkapaszkodnia a társadalmi ranglétrán, az egész családját hátrahagyta.

Meghant viselkedése miatt primadonnának nevezte és szerinte a testvére, Thomas mindig is elkényeztette lányát és nagyon sokat segített neki. Ezért is tartja a hercegnét hálátlannak, amiért már nem tartja családjával a kapcsolatot – számolt be róla a DailyMail.