Legutóbb Schobert Norbert volt a vendége az Egyszóval című interjúsorozatnak. A fitnesz guru beszélt a politikáról, a pénzről és a kocsija is szóba került.

Schobert Norbi először 12 villámkérdésre válaszolt. Ezekből többek között az is kiderült, hogy Norbi a szívműtéte óta jobb ember lett, és az is, hogy ha arról lenne szó, egy politikai ügy mögé is beállna.

Elmondta, hogy ő már 10 évvel ezelőtt azokat az elveket vallotta, amiket most kezdtek el felkapni - például hogy a cukor egészségtelen - így nem érti, miért nevezik őt sarlatánnak.

"Nem megyek bele szakmai kommentekbe. Nem vitázok senkivel, mert tudom azt, hogy a fogyás területén Magyarországon ma én vagyok a legjobb."

A fitnesz guru kifejtette, hogy csak abban az esetben állna be egy politikai cél mellé, ha találna olyan elvet és embert, akiben megbízna, és ha Magyarországon a demokratikus véleményeknek nem lenne következménye.

"Azt el sem tudja képzelni a magyar ember, hogy mindenkinek van egy véleménye, és ha nem egyezik meg két ember véleménye, nem kell bunkó parasztnak lenni. Ha ez a politikában történik, még agyon is verik..."

Az interjúból az is kiderül, hogy Norbi félti a létbiztonságát, és mindig is rettegett attól, hogy lejjebb kell adnia.

"A pénz az embernek megadja a szabadságát és a biztonságát. Nekem leginkább ezt jelenti, nem a luxus tárgyak."

Nem tartja magát beképzeltnek és önteltnek, nem néz le senkit, és nem tartja magát hivalkodónak.

"Ha én Hublot órát felveszek – van – akkor nem a garbómon kívülre teszem fel. Azért veszem fel, mert az egy olyan minőség, egy olyan szép óra, hogy jó érzés nekem viselni. Amikor beülök egy szép Mercedesbe, az nem arról szól, hogy meg akarom mutatni vidéken, hogy nekem van Mercedesem... Nincs ilyenfajta Gáspár Győző-effektusom, hogy kifele mutassam a dolgokat. Azért ülök Mercedesben, mert az a teteje, az egy csúcs minőség."