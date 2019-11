Manuelről ezúttal egy többéves videó került napvilágra. A felvételen többen bántalmazzák, megverik, miközben "szert" követelnek tőle. Az X-Faktor tehetsége most megszólalt a videó kapcsán:

"Kikerült rólam egy két-három éve készült videó. Egyszer leírom ide, hogy mi történt, aztán többet nem is foglalkozok ezzel, mert felesleges, és jobb dolgom is van. Fogalmazzunk úgy, hogy nem kedveltek a lakótelepen, megtörtént, ami a videón látható, és rá körülbelül egy évre már jóban lettem a társaság egy részével. Ezért is lepett meg, hogy felkerült egy olyan videó, amivel igazából csak maguknak okoznak nagyobb cinket a rajta látható fiúk. Beszéltem velük telefonon, és ők sem tudják, melyik ismerősük rakta fel a videót. A lényeg, hogy már rég bocsánatot kértek tőlem, és ez az ügy le van rendezve" - írta közösségi oldalán Manuel, aki korábban azt is bevallotta, hogy fiatalabb korában rendszeresen fogyasztott drogokat, de régi életét már régen lezárta.

"Gondolom, valakinek még mindig szúrom a szemét, és azt hitte, ez nagyon meg fog hatni engem. Amióta kezdem elérni a céljaimat, sok ilyen van, de szerencsére megtanultam kezelni" - fogalmazott Manuel.