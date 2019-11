Jolly előző barátnője azt állítja, hogy ő ugyanazon ment keresztül annak idején, mint most Suzy: őt is elhagyta egy új nőért, éppen Suzyért.

Jolly és Suzy kapcsolata véget ért, a mulatós sztárnak pedig nem sokat kellett várnia az új szerelemre. Állítólag nem először fordul elő Jollyval ez, az énekes volt barátnője azt állítja, annak idején neki ugyanazon kellett keresztülmennie, mint most Suzynak. Gigi és Jolly kapcsolata évekkel ezeőtt éppen azért ért véget, mert a férfi beleszeretett az akkor még háttértáncosként dolgozó Suzyba.