Címlapra került Jason Momoa: a Trónok harca sztárja ezúttal a GQ magazinban látható nem is ok nélkül: őt választották az év férfijának. Ezt saját maga jelentette be a közösségi oldalán.

A rajongók persze elégedettek voltak a döntéssel, szerintük kedvencük megérdemelten nyerte a címet.

Érdekesség, hogy nemrég egy másik magazin is megnevezte az év legszexibb pasiját, a People Chrissy Teigen férjének, Jonh Legendnek ítélte a díjat.