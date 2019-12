Hétvégén esett ki az X-Faktorból Bagdi Enikő, és úgy tűnik, a fiatal tehetség nagyon rosszul viselte, hogy már nem folytathatja a versenyt. A Blikk azt írja, azóta nem lehet őt elérni, pedig vendégként várták a szerkesztőségbe, sőt az RTL Klub Reggelijébe is.

A barátok is megerősítették, nincs jól, kell neki idő ahhoz, hogy feldolgozza a kiesést.

„Enikőt nagyon megviselte a szombati kiesése. Előfordul, hogy egy versenyző nehezen dolgozza fel a negatív kritikát. Most pihenésre van szüksége, illetve arra, hogy átgondolja az elmúlt hónapok történéseit Természetesen a felkészülési időszakban és az élő adások ideje alatt a versenyzőkkel pszichológus is foglalkozik, aki az ilyen nehéz helyzetekben is a versenyzők rendelkezésére áll" - mondta el a lapnak Verebély Marcell, a csatorna kreatív producere.