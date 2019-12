A Ripost információi szerint Babos Tímea maga is rácsodálkozott, mekkora összeg szerepelt a vb-címért járó csekken.

Minden idők legmagasabb pénzdíját osztották szét ma egy hónapja a kínai WTA-világbajnokság szereplői között. A sencseni női párosversenyben sorozatban a harmadik vb-győzelmét arató Babos Tímea és partnere, Kristina Mladenovic összesen egymillió dollárt, azaz 302 millió forint kaptak.

„Hogy akár be is fejezhetném a pályafutásomat? Valószínűleg megtehetném, igen, de persze eszemben sincs: még nagyon-nagyon motivált vagyok, szeretnék még jobb lenni és még többet elérni. Abszolút nem kérdés, hogy még jó pár évig láthatnak engem a teniszpályákon.A teniszben tényleg óriási fizetések vannak, viszont azért nekünk gondoskodnunk kell az egész stábunkról. De eszem ágában sincs panaszkodni, hiszen elképesztő, hogy a sikerrel milyen csekk is jött"

- válaszolta a keresetét firtató kérdésre Timi az M4 televízió Sport7 című magazinjában.

A profi teniszezőnők szervezetének statisztikái szerint a soproni klasszis idén 1,542 millió dollárt keresett a pénzdíjakkal (a szponzori és egyéb jövedelmeket nem számítva). A 467 millió forintnyi bevétel mellett persze a kiadásai is jelentősek: játékosunk nem csak világhírű amerikai edzőt, Michael Joyce-t, de például a lengyel fizioterapeutát és kondiedzőt, Maciej Ryszczukot is foglalkoztatja a stábjában.

Érdekesség, hogy Babossal ellentétben Hosszú Katinka kevesebb mint negyedannyit úszott össze ebben az évben, az úszónő ugyanis kevesebb mint 100 millió forintot keresett.