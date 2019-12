27 éves korában elhunyt Cha In-ha – számolt be róla a BBC. A dél-korai színészre Szöulhoz közeli otthonában találtak rá holtan. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A színész filmes karrierjét 2017-ben kezdte a You, Deep Inside of Me című filmben, legutóbb pedig egy tévés sorozatban, a Love With Flaws-ban játszott.