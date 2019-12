Megyeri Csilla és párja, Zsolti Thaiföldön nyaralnak. A napozás mellett azonban más programokra is jut idejük, eljutottak például egy olyan állatkertbe is, ahol kistigrist simogathattak. A csinos tévésnek hatalmas élmény volt az állatsimogatás, fotókat és videókat is feltöltött róla a közösségi oldalára.

A követőknek azonban nem nagyon nyerte el a tetszését, sokan kiakadtak azon, hogy miért tartják fogva az állatot, amikor annak a természetben lenne a helye...