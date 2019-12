Bár úgy tűnt, végre ítéletet hirdethetnek Hien embercsempészettel vádolt családtagjainak ügyében, ez végül nem történt meg. Tegnap a másodfokú bíróság újabb tárgyalást rendelt el, így újabb két hónapig várni kell, hogy kiderüljön, a 22 vádlottnak, köztük az énekesnő édesanyjának és féltestvérének börtönbe kell-e vonulnia – számolt be róla a Blikk.

Az asszony utolsó szó jogán könnyeivel küszködve szólalt meg.

„Nem vagyok bűnöző. A férjem kifejezett kívánságára tettem meg azokat a dolgokat, amiket a bíróság a terhemre rótt. (...) Egy családnak hittem magunkat és szerettem, feltétel nélkül megbíztam a férjemben, Tonyban. Most már tudom, hiba volt, becsapott. A tíz éve húzódó per megviselte az egészségemet, és a magánéletem is zátonyra futott, mert kiderült, a férjem egy másik nővel él együtt."

A portál azt írja, Nguyen Tuan Anh jelenleg szökésben van, Vietnamban bujkálhat. A Tony becenevű férfira bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt tavaly áprilisban első fokon öt év börtönt rótt ki a bíróság. Hien édesanyja 1, féltestvére pedig 2 év 6 hónap letöltendő börtönt kapott, ám egy eljárásjogi hiba miatt másodfokra került ügyük.