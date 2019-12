Kedves gesztust tett Tina és Emilio: a pár Mikulás-jelmezbe öltözve vitt ajándékokat a kisiskolásoknak és közösen készítettek velük mézeskalácsot. És ha már az iskolában jártak, egy rövid időre ők is visszaültek az iskolapadba. Nem csoda, ha nosztalgikus hangulatba jöttek mindketten.

„Kicsit aggódtam, hogy egyáltalán beleférek-e ezekbe a pici padokba, de azért csak belepréseltem magam. Mikor kisiskolás voltam, mindig arra vágytam, hogy felnőtt legyek. Most viszont, inkább lennék néha újra gyerek. (...) Vivi most másodikos, sokat tanulunk együtt és szégyen vagy sem, volt, hogy egy-egy matekpéldán el kellett gondolkodnom, mert nem ment csípőből. Olyan könnyű azt mondani a gyereknek, hogy csináld meg, de amikor felnőtt fejjel ott ül fölötte az ember, akkor bizony van olyan, hogy kell pár perc mire rájössz, hogy is van ez" – idézi Tina szavait a Ripost.