Mészáros Máté idén nem próbál új darabot a színházban, mivel úgy érzi az elmúlt 15 év hajtásából egy kicsit vissza kell vennie. A színész most elárulta mivel tölti megnövekedett szabadidejét.

Számtalan darabban és filmben láthatták már a nézők a Jászai Mari-díjas Mészáros Mátét, aki nemcsak az RTL Klubon látható Jófiúkban, de a nemrég bemutatott Seveled című mozifilmben is nagyot alakít. A színész most visszavett kicsit a munkatempóból, mivel úgy érzi az elmúlt évek nagyon sűrűek voltak.

„Most felújítom az előadásaimat az Orlai Produkciós Irodában és a Katona József Színház Kamrájában is. Majd csak májusban próbálok új darabot, januárban pedig egy játékfilmen dolgozom majd. Kértem, hogy egy kicsit pihenhessek. Az elmúlt 15 évben olyan sűrűn jöttek a szerepek és előadások, hogy azt éreztem ismétlem magam, unom magam, nem okoz akkora örömet a munka, mint korábban. Egy kicsit el kell „távolodnom" most, hogy visszaszerezzem a lelkesedésem" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban a színész, aki most a pihenésnek szenteli a legtöbb idejét.

„Még nem vettem fel jól a pihenés ritmusát. Persze ez is jó, de tényleg nem csinálok semmit. Felkelek, kávézok, kutyát sétáltatok, eltelnek a napok. Viszont sokkal több időm van olvasni, aminek nagyon örülök. Végre nem a képernyőn olvasok valamit, hanem kézbe veszek egy könyvet, leülök a fotelbe és olvasgatok. Nagyon élvezem ezt az állapotot" – árulta el a színész a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek.