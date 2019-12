Rengetegen szeretnének bejutni Demjén Ferenc december végi nagykoncertjére, ám a jegyek már elfogytak. A csalók viszont most is résen vannak, az interneten árulnak belépőket az eredeti ár többszöröséért – szúrta ki a Bors. Ezeknek az ára többnyire 10 és 25 ezer forint között mozog. Szakértők szerint ennyit a legnagyobb rajongóknak sem érdemes kiadniuk, már csak azért sem, mert ezek akár olyan jegyek is lehetnek, amelyeket többször is eladnak.

„Minden évben elmondjuk, senki se fotózza le büszkén a koncertjegyét, és ne tegye ki a Facebook-ra, mert a rajta lévő QR kód lefényképezésével azt a jegyet már el is lopták. A tolvajnak annyi dolga van, hogy korán kimegy a helyszínre, és az elsők között jut át úgy az ellenőrzésen, hogy a telefonján megmutatja a kódot" – mondta el egy jegyárus a lapnak.