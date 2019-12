Mustique szigetéről készített egy hosszabb összeállítást a Harper's Bazaar a napokban. Mint írják, ez az a mesebeli hely a Karib-tengeren, amely még a brit királyi család tagjait is elvarázsolta. Az 1970-es években ide menekült a világ szeme előtt II. Erzsébet húga, Margit hercegnő. Pechére azonban lebukott, lesifotók készültek róla és szeretőjéről, Roddy Llewellynről.

A kapcsolat miatt zátonyra futott a hercegnő házassága is, de nyolc év után végül a fiatal kertésszel is szakított. Ettől eltekintve Margit továbbra is gyakran járt a szigetre. Ottani birtoka halála után fiáé lett, ám később a férfi eladta azt.

A szigetet azóta nagyon felkapták, rengeteg a turista errefelé és a hírességek is előszeretettel nyaralnak itt.