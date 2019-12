Colin Firth és felesége, Livia Giuggioli bejelnetették, hogy elválnak egymástól. A hírek szerint az ünnepeket még a gyermekek miatt együtt töltik majd. Az is biztos, hogy nem pletykáról van szó, ugyanis a pár sajtósa egy közleményt is kiadott a szomorú hírről. "Colin és Livia Firth-nek elválnak az útjaik. Továbbra is közeli barátok maradnak a gyerekeik iránt érzett közös szeretetük miatt" - írta.