Berki Krisztián és Mazsi Amerikában töltik az ünnepeket, és mindenképpen szerették volna magukkal vinni Natit is. Pamela azonban nem volt eragadtatva az ötlettől, ami érthető, hiszen így kislánya nélkül kell töltenie a karácsonyt. Mazsi és Pamela között hosszas egyezkedés kezdődött, ami végül úgy zárult, hogy Pamela beadta a derekát.

"Nem volt könnyű döntés, hogy végül elengedtem Natit Amerikába. Az eszem és a szívem harcoltak egymással, hiszen tudom, hogy a lányunk rengeteg élménnyel gazdagodhat egy ilyen utazás során, de természetesen fájt arra gondolni, hogy nem lesz mellettem szenteste. Végül megkérdeztem őt, és mivel nagyon szeretett volna menni, elengedtem. Persze minden részletet gondosan átbeszéltünk és megállapodtunk abban, hogy bár Krisztiánék tovább maradnak, Natit 29-én hazahozza. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Krisztián korábban kétszer is belement abba, hogy Nati születésnapján elutazzon velem külföldre, szóval így fair..." - mondta a Ripostnak Pamela. Mazsi pedig elmondta, milyen ellnérzései voltak Pamelának. "Én egyeztettem Pamelával attól a pillanattól kezdve, hogy felvetődött bennünk az amerikai karácsonyozás ötlete. Pamela eleinte nem volt elragadtatva az ötlettől és többször is határozottan nemet mondott, mert nem szerette volna, hogy Nati a húgommal utazzon vissza Magyarországra 29-én. Igaz, hogy a húgom 17 éves, de teljesen egyedül bejárta Afrikát, ráadásul nagyon szeretik egymást Natival, így teljes biztonságban haza tudtak volna jönni, de elfogadtuk az aggályait" - mondta Mazsi. Kitalálták, hogy fogadnak egy privát utaskísérőt Nati mellé, de Pamela ezt az ötletet is elvetette.