Cicciolinától néhány évvel ezelőtt megvonta az olasz parlament az egykori politikus-pornódíva életjáradékát adótartozás miatt. Azóta az erotikus filmek koronázatlan királynő igen csekély bevételhez jut. Úgy döntött, kezébe veszi a dolgokat és pert indít milliárdos exférje ellen, aki évek óta nem fizeti neki a feleségtartást.

„Nem várok tovább, ügyészségi pert indítok a volt férjem ellen. Neki rengeteg pénze van, mégsem támogat minket, a közös gyerekünkkel, Ludwiggal sem törődik. Ebből elegem van! Az ügyvédemmel, Luca Di Carlóval kiszámoltuk, hogy havonta 100 000 dollár illet meg (30 millió forint), és addig nem nyugszom, amíg Jeff bele nem egyezik, hogy feleségtartást fizessen. A volt férjem már akkor sem segített nekünk, még csak nem is reagált az üzenetemre, pedig tényleg nagy bajban voltunk. Most viszont kénytelen lesz válaszolni! Azt se felejtsük el, hogy nekem is köszönheti, hogy ennyire sikeres művész lett, hiszen sok kiállított alkotásán az én arcom, az én testem szerepel. Mondanom sem kell, hogy még csak meg sem kérdezett"" - mondta Staller Ilona a Ripostnak.